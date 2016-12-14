Новости, деловые новости - Известия
Среда,
14 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Федерация бобслея России согласилась с решением о переносе ЧМ из Сочи

В ФБР заявили, что вынуждены согласиться с решением IBSF во избежание раскола в спортивной среде и массового бойкота соревнований

Федерация бобслея России (ФБР) согласилась с решением Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи.

«Мы вынуждены принять решение IBSF перенести чемпионат мира из России в другую страну. В создавшейся ситуации IBSF оказалась перед лицом возможного раскола в спортивной среде и массового бойкота соревнований. Хороших решений в данных обстоятельствах не существует, нашим коллегам пришлось выбрать меньшее из зол», — говорится в заявлении на сайте организации.

ФБР отметила, что «в обстановке взаимного недоверия» возможно достойно провести соревнования, но нельзя устроить праздник, каким должен быть чемпионат мира. «Мы готовы к этой жертве, чтобы продемонстрировать готовность сотрудничать и сохранить единство в нашем виде спорта. Надеемся на понимание коллег и соперников», — сообщается в заявлении.

Напомним, что IBSF приняла решение о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи в другой город с целью обеспечить участие в соревнованиях спортсменов и тренеров всех стран и оградить турнир от дискуссий и обвинений.

Ранее ряд стран (США, Австрия, Латвия, Южная Корея) объявили о возможности бойкота соревнований. Причиной подобных действий послужила вторая часть доклада независимой комиссии WADA, в которой Россия обвиняется в наличии государственной системы поддержки допинга.

Новое место проведения соревнований будет определено в ближайшие дни.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Читайте также:

В ФИБТ исключили перенос чемпионата мира из России

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Федерация бобслея России согласилась с решением о переносе ЧМ из Сочи

В ФБР заявили, что вынуждены согласиться с решением IBSF во избежание раскола в спортивной среде и массового бойкота соревнований

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Кузьминков

политолог

Все мнения

Мнение

Аркадий Тумасов

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Алексей Мартынов

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Владимир Ресин

депутат Госдумы

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке