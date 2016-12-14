Федерация бобслея России согласилась с решением о переносе ЧМ из Сочи

Федерация бобслея России (ФБР) согласилась с решением Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи.

«Мы вынуждены принять решение IBSF перенести чемпионат мира из России в другую страну. В создавшейся ситуации IBSF оказалась перед лицом возможного раскола в спортивной среде и массового бойкота соревнований. Хороших решений в данных обстоятельствах не существует, нашим коллегам пришлось выбрать меньшее из зол», — говорится в заявлении на сайте организации.

ФБР отметила, что «в обстановке взаимного недоверия» возможно достойно провести соревнования, но нельзя устроить праздник, каким должен быть чемпионат мира. «Мы готовы к этой жертве, чтобы продемонстрировать готовность сотрудничать и сохранить единство в нашем виде спорта. Надеемся на понимание коллег и соперников», — сообщается в заявлении.

Напомним, что IBSF приняла решение о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи в другой город с целью обеспечить участие в соревнованиях спортсменов и тренеров всех стран и оградить турнир от дискуссий и обвинений.

Ранее ряд стран (США, Австрия, Латвия, Южная Корея) объявили о возможности бойкота соревнований. Причиной подобных действий послужила вторая часть доклада независимой комиссии WADA, в которой Россия обвиняется в наличии государственной системы поддержки допинга.



Новое место проведения соревнований будет определено в ближайшие дни.

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