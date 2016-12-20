«Почта России» объяснила разгрузку посылок из движущегося поезда

«Почта России» прокомментировала появившуюся накануне в сети видеозапись, на которой сотрудник компании бежит рядом с движущимся поездом и сбрасывает посылки на перрон вокзала в Тюмени.

В компании пояснили, что данная корреспонденция не принадлежала клиентам, а предназначалась исключительно для внутреннего пользования филиала.

«В вагоне, снятом на видео, был исключительно служебный небьющийся груз— бланочная продукция, упаковочный материал и другие предметы, которые не имеют отношения к отправлению клиентов»,— сообщил Сергей Коляда, руководитель отдела по работе со СМИ ФГУП «Почта России».

Он также подчеркнул, что данный почтово-багажный поезд недолго стоит на тюменском вокзале, поэтому приоритет при выгрузке посылок отдается корреспонденции клиентов. К моменту, когда поезд тронулся, их уже выгрузили.

В тюменском филиале почтовой службы также заявили, что со всеми сотрудниками отделения проведен дополнительный инструктаж по технике безопасности и правилам почтового обмена, сообщает телеканал «360».

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