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«Почта России» объяснила разгрузку посылок из движущегося поезда

Инцидент произошел 19 декабря на тюменском вокзале

«Почта России» прокомментировала появившуюся накануне в сети видеозапись, на которой сотрудник компании бежит рядом с движущимся поездом и сбрасывает посылки на перрон вокзала в Тюмени.

В компании пояснили, что данная корреспонденция не принадлежала клиентам, а предназначалась исключительно для внутреннего пользования филиала.

«В вагоне, снятом на видео, был исключительно служебный небьющийся груз— бланочная продукция, упаковочный материал и другие предметы, которые не имеют отношения к отправлению клиентов»,— сообщил Сергей Коляда, руководитель отдела по работе со СМИ ФГУП «Почта России».

Он также подчеркнул, что данный почтово-багажный поезд недолго стоит на тюменском вокзале, поэтому приоритет при выгрузке посылок отдается корреспонденции клиентов. К моменту, когда поезд тронулся, их уже выгрузили.

В тюменском филиале почтовой службы также заявили, что со всеми сотрудниками отделения проведен дополнительный инструктаж по технике безопасности и правилам почтового обмена, сообщает телеканал «360».

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Известия // вторник, 20 декабря 2016 года

«Почта России» объяснила разгрузку посылок из движущегося поезда

Инцидент произошел 19 декабря на тюменском вокзале

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