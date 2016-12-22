В Иркутске не подтвердили отравление неизвестным алкогольным ядом

Минздрав Иркутской области опроверг сообщения о смертельном отравлении от неизвестного алкогольного яда на фоне массовых смертей от спиртосодержащего концентрата для ванн «Боярышник». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«В уже исследованных телах погибших обнаружен только метанол. Практически все поступали с одинаковыми симптомами, в числе которых была слепота. При вскрытии тел обнаружено, что умирали в основном те, кто употреблял «Боярышник», — цитирует заявление ведомства ИА IrkutskMedia.

Отмечается, что на сегодняшний день поток пострадавших сократился в разы по сравнению с первыми днями.



Напомним, ранее сообщалось, что местные медики якобы выявили первый случай смертельного отравления женщины, которая скончалась после употребления контрафактной водки «Белая береза».

Минувшей ночью иркутская полиция продолжила рейды по торговым точкам с целью изъятия из оборота контрафактных спиртосодержащих жидкостей. За ночь было изъято 16,5 т суррогатного алкоголя, в том числе «Боярышника».



По последним данным регионального Минздрава, число жертв отравления достигло 71 человека. Общее число пострадавших от суррогатного концентрата составляет 117 человек.

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Жители Иркутска смогут сообщить о местах продажи суррогата​​​​​​​

