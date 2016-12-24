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Депутат рады Онищенко рассказал Time о коррумпированности Порошенко

Александр Онищенко отметил, что коррупция пронизывает все ветви украинской власти

Американский журнал Time опубликовал статью депутата Верховной рады Украины Александра Онищенко, который рассказал о «чрезвычайной» коррумпированности украинского президента Петра Порошенко, наживающего себе огромные капиталы на откатах.

«Как и многие другие, я пример того, что происходит с людьми из окружения Порошенко после того, как они становятся его врагами. Со мной это произошло после того, как я разоблачил систему коррупции, которая имеет место в самых высоких эшелонах украинской власти, и смог предоставить доказательства из первых рук», — написал Онищенко в статье на страницах Time.

Он отметил, что после того, как заявил о доказательствах коррупции, он был лишен депутатской неприкосновенности, на родине против него было открыто множество уголовных дел.

«Являясь избранным членом украинского парламента, я лично был свидетелем того, как президент Порошенко замешан в массовой коррупции, имеющей беспрецедентные масштабы. За последние три года я был свидетелем того, как Порошенко украл сотни миллионов долларов, требуя откаты с каждого контракта, которые заключают государственные предприятия на Украине», — написал Онищенко.

Он рассказал, что лица, которые отказываются участвовать в этих схемах или платить откаты, объявляются нелояльными и сталкиваются с преследованием.

По его словам, министр экономики Украины Айварас Абромавичюс ушел в отставку только потому, что не хотел быть «дымовой завесой» для коррупции.

В своей статье в Time Онищенко призвал как можно скорее положить конец коррупционной деятельности Порошенко.

Напомним, ранее журналист издания The Times Максим Такер заявил, что продолжит работу над статьей для этого издания, в которой разоблачит масштабы организованной Петром Порошенко коррупции, несмотря на исходящие от него угрозы.

Адвокатская контора, занимающаяся делами Порошенко, пригрозила британскому журналисту судом в том случае, если будут опубликованы обвинения бывшего депутата рады Александра Онищенко против главы украинского государства. 

Ранее депутат Онищенко обвинил Порошенко в покупке голосов в парламенте для принятия необходимых решений. Онищенко заявил, что у него есть подтверждающие это записи разговоров с президентом Украины, которые он записал на наручные часы. 

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Известия // суббота, 24 декабря 2016 года

Депутат рады Онищенко рассказал Time о коррумпированности Порошенко

Александр Онищенко отметил, что коррупция пронизывает все ветви украинской власти

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