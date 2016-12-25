Центральный аппарат СКР расследует катастрофу Ту-154 в Сочи

Уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154 в Краснодарском крае по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат Следственного комитета России для проведения наиболее полного и объективного расследования, рассказала «Известиям» и.о. руководителя управления информации Следственного комитета России Светлана Петренко.



Дело возбуждено военным следственным отделом СК РФ по сочинскому гарнизону по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ («Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия»).

— Кроме того, по поручению Александра Бастрыкина к месту крушения самолета выдвинулась группа следователей и криминалистов центрального аппарата СКР, которые имеют большой опыт расследования авиационных происшествий, — уточнила Светлана Петренко.



Для расследования авиакатастрофы сразу же была создана оперативно-следственная группа в составе следователей военного следственного отдела СКР по сочинскому гарнизону, а также криминалистов военного следственного управления СКР по Южному военному округу.

Сотрудники СК принимают исчерпывающие меры для установления всех обстоятельств трагедии: изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявшего его дозаправку.

Расследование уголовного дела продолжается

Как уточнила Светлана Петренко, глава СКР распорядился о создании группы из сотрудников центрального аппарата ведомства, как только стало известно о катастрофе. Сейчас на месте уже работает сводная группа следователей и криминалистов из Москвы, Краснодарского края и сочинского гарнизона.

По неофициальным данным, Александр Бастрыкин также в ближайшее время вылетит в Сочи, чтобы руководить расследованием на месте. Официальный представитель ведомства не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.