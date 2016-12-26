В Карелии выявлен случай заболевания гонконгским гриппом

Случай заболевания гонконгским гриппом A(H3N2) выявлен в Карелии за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

По данным ИА «Карелinform», всего за неделю зарегистрировано 6786 случаев заболевания ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей отмечается небольшой рост заболеваемости ОРВИ среди всего населения на 6,7% (на 428 случаев). Эпидемический порог по ОРВИ в республике превышен в регионе на 12,8%.

В Петрозаводске эпидемический порог превышен на 19%, зарегистрировано 3482 случая заболевания ОРВИ. Из-за повышенной заболеваемости приостановлен учебный процесс в дошкольных и школьных образовательных учреждениях региона.

Напомним, ранее шесть случаев заболевания гонконгским гриппом было выявлено под Брянском. В Забайкалье с начала декабря им заболели 12 человек.

Данный вирус (тип А) представляет особую опасность для маленьких детей, пожилых людей, беременных женщин, а также для лиц, страдающих хроническими недугами сердца, сосудов, органов дыхания. У этих групп населения гонконгский грипп часто проходит с осложнениями. Впервые об этом вирусе мир узнал в 1968 году, когда в Гонконге в результате осложнений погибло много людей.

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