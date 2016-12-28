Трамп может отправить в Россию «знающего русскую душу» посла

Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения нового посла в России в 2017 году. Одними из главных претендентов на дипломатический пост являются конгрессмен Дана Рорабахер и советник экс-госсекретаря Генри Киссинджера, дипломат Томас Грэм. При этом Дональд Трамп рассматривает должность американского посла в России как ключевую в нормализации отношений с РФ. Об этом сообщили «Известиям» сразу два источника: в дипломатических кругах США и руководстве Республиканской партии. В посольстве США в Москве «Известиям» заявили, что каждая администрация принимает решения по назначению американских послов самостоятельно.



— Было бы неправильно спекулировать инициативами следующей администрации. Каждая администрация самостоятельно принимает решения по назначению послов США, — подчеркнули в посольстве США в Москве.



В свою очередь, информированный дипломатический источник сказал «Известиям», что команда избранного президента рассматривает возможность назначения нового посла США в Москве.



— Президент Дональд Трамп обновляет дипломатический корпус. В следующем году, возможно, будет назначен новый посол США в России. Это связано со сменой команды, а не с претензиями к нынешним дипломатам. Это нормальный процесс, и все к нему готовы. Главными кандидатами на этот пост являются конгрессмен Дана Рорабахер и дипломат, специалист по России Томас Грэм. Но есть и другие, — отметил собеседник.

Второй источник подтвердил «Известиям», что Трамп рассматривает кандидатуры на должность нового посла США в РФ. Собеседник назвал те же имена в числе претендентов.

— Произойдет смена ответственных лиц не только в Вашингтоне, но и за его пределами. В особенности это касается представительств в ключевых странах. Уже определены кандидатуры на должности послов в Израиле и Китае, есть и новый представитель США при ООН, — сказал собеседник.

Дональд Трамп давно знаком и находится в дружеских отношениях с Даной Рорабахером. Конгрессмен даже рассматривался на должность госсекретаря, о чем первыми сообщили «Известия».

Ранее Рорабахер заявлял, что переходная команда Трампа обсуждала с ним несколько позиций в будущей администрации. На сегодняшний день он является председателем подкомитета по Европе, Евразии и новым угрозам комитета по иностранным делам палаты представителей.

Дана Рорабахер из всех американских конгрессменов занимает, пожалуй, наиболее взвешенную позицию по отношению к России. Так, еще в 2015 году он заявил, что угрозы со стороны России для США и Запада не существует. Угроза, по его мнению, исходит от радикального исламского терроризма, и США должны бороться с ней совместно с Россией, не пытаясь выстраивать свою политику на изоляции Москвы. «Я не вижу никаких признаков того, что Россия стремится к военному нападению на Европу», — отмечал он. Помимо этого, Дана Рорабахер не скрывает гордости личным знакомством с президентом России Владимиром Путиным, которое состоялось в 1990-х годах.

Другим кандидатом на должность посла в России является советник Генри Киссинджера дипломат Томас Грэм. Журнал Politico сообщал, что в декабре Томас Грэм провел встречу с международным комитетом палаты представителей. По данным «Известий», главной темой разговора был вопрос о его возможном назначении. Сейчас планируется встреча Томаса Грэма с международным комитетом сената. Дипломат является специалистом по России, свободно говорит по-русски и уже работал в посольстве США в Москве.

Напомним, что в середине декабря Дональд Трамп выдвинул теперь уже бывшего главу Exxon Mobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США. Нефтяник имеет рабочие контакты с российскими политиками и даже был награжден орденом «Дружбы». Стоит отметить, что Генри Киссинджер поддержал выдвижение Рекса Тиллерсона на главный дипломатический пост страны.

Американский политолог, ведущий эксперт вашингтонского центра Gulf State Analytics Теодор Карасик сказал «Известиям», что Трамп делает верный шаг, рассматривая среди прочих двух упомянутых кандидатов.