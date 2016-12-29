В Алеппо обнаружили сотни ящиков американского оружия

Покинувшие восточные районы Алеппо боевики оставили склады с большим количеством оружия, значительная часть которого была произведена в США. В этой связи новую почву для дискуссий обретают утверждения о том, что оружие могло доставляться в том числе и под видом гуманитарной помощи.

В освобожденных районах Алеппо сирийская армия обнаружила огромные запасы оружия и боеприпасов преимущественно американского производства. Об этом «Известиям» рассказал высокопоставленный источник в органах безопасности Сирии.

— Мы обнаружили склады с оружием, примерная стоимость которого исчисляется миллионами долларов. Большая часть — американского производства. Впрочем, это нас не удивило, поскольку Дамаск уже не раз указывал, что террористов в Алеппо, которых именуют умеренной оппозицией, снабжают с турецкой территории за счет денег ряда арабских монархий Персидского залива. Кроме того, часть вооружений была расхищена со складов сирийской армии. Мы это знаем и признаем, — отметил источник.

Ранее на одном из каналов в YouTube была размещена видеозапись длительностью почти восемь минут, на которой показаны сотни ящиков с различным оружием. Несмотря на то что съемки велись в темное время суток, можно различить стрелковое оружие, мины для минометов и сами минометы, ракеты, пусковые установки, бронетехнику и многое другое. Также в прицел оператора попадают учетные карточки боевиков и системные блоки компьютеров, на жестких дисках которых, по утверждению авторов видео, содержится вся информация о личностях экстремистов, сражавшихся против сирийской армии. Как сообщается, съемки были сделаны в восточных районах Алеппо.

В этой связи стоит вспомнить споры, которые велись вокруг доставки гуманитарной помощи в город во время операции по его освобождению от боевиков. Тогда в Дамаске настаивали лишь на том, чтобы сирийским военным дали доступ для досмотра перевозивших гумпомощь грузовиков. Именно это стало причиной основных разногласий между сирийским правительством и отдельными управлениями ООН, а также рядом международных гуманитарных организаций. При этом в частных разговорах сирийские военные отмечали, что нередко под видом гуманитарной помощи в восточные районы Алеппо боевикам завозят оружие, боеприпасы и медикаменты.

— Опубликованное видео приводит в состояние шока, — говорит востоковед и бывший дипломат Вячеслав Матузов. — Ведь сколько было потрачено пропагандистских усилий, чтобы показать, что российская и сирийская авиация якобы бомбит конвои с международной гуманитарной помощью. А сейчас выясняется, что грузовики ООН и ряда гуманитарных организаций перевозили не только продовольствие, но и оружие, причем речь идет о колоссальных объемах, на миллионы долларов. Теперь склады попали в распоряжение сирийских вооруженных сил, это станет достоянием гласности. И встает естественный вопрос: откуда у боевиков взялось американское, а также, по некоторым сообщениям, болгарское оружие? Кроме того, Турция заявила о наличии у нее доказательств того, что американцы оказывали военную помощь ИГИЛ (организация запрещена в России). В этой связи интересно будет посмотреть на реакцию уходящей американской администрации, а также ряда международных организаций, которые вместе с США хором заявляли о преступлениях Дамаска и Москвы в отношении гуманитарных конвоев, — указывает эксперт.

Сирийские власти на протяжении нескольких лет обвиняют Запад, и прежде всего США, в поставках оружия так называемой умеренной оппозиции. Экстремисты получают вооружения с территории соседних Ливана и Турции.