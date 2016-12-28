Переехавший медведя вахтовик объяснил свой поступок самообороной

Сотрудники управления СКР по Якутии установили трех подозреваемых в инциденте с медведем и «Уралами», который произошел в мае 2016 года. Видеозапись, на которой вахтовики переезжают встретившееся им на пути животное на грузовиках, появилось в сети 27 декабря и возмутило пользователей соцсетей. В пресс-службе регионального СКР отметили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

По данным следствия, на видеоролике запечатлены сотрудники компании «Якутск геофизика», работающие вахтовым методом. Компания специализируется на изучении недр и воспроизводстве минерально-сырьевой базы на территории Булунского района республики.

Следователям удалось установить личности живодеров, однако их имена не называется, сообщает телеканал «360». По словам одного из участников расправы, они заметили хищника во время движения и остановились через 200 метров, чтобы сфотографировать. Позже подъехал еще один «Урал», откуда тоже вышли вахтовики ради фотографии. Когда медведь стал подниматься на четыре лапы, все в испуге разбежались. Затем, рассказал подозреваемый, одна из машин согнала медведя с дороги, но водитель не остановился и продолжил преследовать животное.

«Яневидел, наехал оннанего или нет, нокогда спустился сдороги, изколеи поднялся медведь. Яиспугался, побежал назад, потом встал инедвигался. „Урал“ смотки подъехал ближе, спугнул медведя, ияуспел заскочить вкабину. Когда две машины вместе встали, медведь оказался между колесами иначал пытаться вылезти. Ребята мне дали лом, яударил его. Мыразъехались, медведь вышел, метров 50, может 100, прошел, сел. Сидел-сидел ипотом мордой вснег»,— подытожил он.

Теперь подозреваемым грозит до двух лет лишения свободы по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель». Об этом заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее «Известия» сообщали, что в сети появилось видео, на котором якутские вахтовики переезжают живого медведя на «Уралах» несколько раз.

Читайте также: