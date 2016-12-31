Хит Джорджа Майкла после его смерти показал лучший результат в чартах

Знаменитая песня британского певца Джорджа Майкла, скончавшегося несколько дней назад в собственном доме от сердечной недостаточности, впервые за всю свою историю попала в топ-10 британских чартов, передает Reuters.

Речь идет о хите Last Christmas, который в официальном хит-параде Великобритании занимает седьмую строчку. Это самая высокая позиция, которой удостоилась эта песня за 31 год своего существования.

Кроме того, Last Christmas попала в число наиболее часто транслируемых композиций на британских радиостанциях в течение уходящей недели, — она прозвучала в эфие около 3,6 млн раз.

Как ранее писали «Известия», Георгиос Кириакос Панайоту (творческий псевдоним Джордж Майкл) умер на 54-м году жизни в собственном доме в британском графстве Оксфордшир. Полиция сразу же заявила, что его смерть не сопряжена с подозрительными обстоятельствами и является естественной, поэтому расследование проводиться не будет. Официально причина смерти певца до сих пор не названа, однако СМИ со ссылкой на менеджера артиста сообщили, что он скончался от сердечной недостаточности. Писали также и о том, что он страдал героиновой зависимостью.

После его смерти стало известно, что у него осталось три неизданных альбома.