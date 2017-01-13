Парламентский разворот на Восток

Делегация Федерального собрания РФ во главе с вице-спикером Совета Федерации Ильясом Умахановым примет участие в работе Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ). Российской стороной подготовлено пять проектов резолюций, которые станут основными в повестке дня, рассказал «Известиям» глава комитета по международным делам СФ Константин Косачев. Среди основных тем — недопустимость политики санкций и ограничений в отношении российских парламентариев, объединение усилий в борьбе с терроризмом и экономическое сотрудничество в регионе.

В воскресенье, 15 января, на Фиджи открывается 25-я сессия Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума. Это одна из наиболее представительных и авторитетных международных парламентских площадок, созданная еще в 1993 году. В настоящее время в нее входят 27 стран региона. Россия принимает активное участие в АТПФ с момента создания этой организации. Дважды форум проводился на территории РФ — в 2007 году в Москве и в 2013 году во Владивостоке.

Стремление к взаимопониманию

Традиционно АТПФ по итогам своей работы принимает ряд резолюций, где затрагиваются вопросы международной безопасности, политического и экономического сотрудничества, а также темы, которые касаются регионального взаимодействия, рассказал «Известиям» член российской делегации на АТПФ, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. На предстоящую сессию 10 национальных делегаций из 27 стран уже вынесли 34 проекта резолюций.

— Это, конечно, не означает, что в результате дискуссии все они увидят свет. Но, как правило, большая часть из них так или иначе проходят в «финал», так как многие страны вносят схожие проекты и затем объединяют их. Решения в АТПФ принимаются консенсусом. Это особенность этой структуры — там есть очевидное стремление вырабатывать согласительную повестку дня и стремиться к взаимопониманию, а не концентрироваться на том, что разъединяет, как это происходит в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) или Парламентской ассамблее ОБСЕ, — пояснил сенатор.

Российские проекты резолюций

В этом году Россия планирует представить пять проектов резолюций, которые охватывают все разделы сессии АТПФ.

— Наша страна вместе с Японией, Мексикой и Чили стала лидером по количеству предложенных к обсуждению документов. Представленные Россией проекты резолюций покрывают всю повестку форума, — отметил Константин Косачев.

Так, в разделе, который касается вопросов мира и безопасности, у России — два проекта резолюций. Первый — «Мир и безопасность в АТР», в нем подчеркивается принцип верховенства международного права, неделимость безопасности, приверженность мирному урегулированию споров и неприменению силы. Второй — «Борьба с терроризмом», где констатируется, что победить терроризм можно, только наладив эффективную координацию разрозненных до сих пор контртеррористических усилий, а также содержится призыв исключить двойные стандарты и перестать делить террористов на «хороших» и «плохих».



Кроме того, российской стороной подготовлены два документа в сфере экономики: «Экономическое и торговое сотрудничество в АТР», а также проект резолюции «Роль парламентов АТР в реализации целей устойчивого развития (ООН)».



В части, посвященной межрегиональному сотрудничеству, Россия планирует вновь вернуться к теме о недопустимости санкций и ограничений в отношении парламентариев. На прошлой сессии АТПФ в канадском Ванкувере российской стороной уже был инициирован подобный проект резолюции, напоминает сенатор, однако в итоге его так и не приняли.

Говорить на одном языке

Заместитель председателя комитета СФ по международным делам Андрей Климов также представляющий российскую делегацию на Фиджи, назвал АТПФ «важнейшей политической площадкой для диалога между парламентариями».

— Она объединяет страны АТР, где сегодня реально делается и политика, и экономика всего мира. В этом смысле многие традиционные европейские площадки, о которых у нас хорошо знают и много говорят (имеется в виду ПАСЕ и ПА ОБСЕ. — «Известия»), гораздо менее значимы, чем АТПФ, — подчеркнул он.

Константин Косачев, в свою очередь, отметил, что Азиатско-Тихоокеанский регион — самодостаточен в глобальном контексте.

— Мы видели в последние два десятилетия, как акценты в том, чтобы выступать от имени человечества, во многом смещались на так называемый Запад. И именно западные структуры, и экономические, и политические, и парламентские, пытались формулировать некую глобальную повестку дня. Сегодня мы видим, что решение этой задачи зашло в тупик, — отметил Константин Косачев. — Нам очень важно добиться того, чтобы АТР стал на парламентском уровне говорить одним голосом, демонстрируя возможность преодоления разногласий в двухсторонних отношениях и генерирования совместных инициатив. Вот это главная для нас задача на АТПФ, она уже начинает складываться, и я уверен, что сессия на Фиджи будет на этом направлении важным шагом вперед.

Переговоры с партнерами

Члены делегации РФ также примут участие в ключевых дискуссиях форума. Андрей Климов намерен участвовать в обсуждении вопросов продовольственной безопасности.

— Эта тема касается напрямую нашей страны, которая в последние годы превратилась в одного из мощных экспортеров продовольствия. Мы раньше этого не могли добиться многие десятилетия, а теперь можем, — отметил он.

Вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова, также входящая в состав делегации, намерена поднять на АТПФ вопрос о недопустимости гендерного неравенства и насилия в отношении женщин по всему миру.

— Это общие и очень серьезные проблемы для многих государств, и считаю, что решать их мы должны также вместе, — заявила депутат «Известиям», добавив, что в России накоплен большой опыт в этой сфере.



Российские парламентарии намерены провести ряд двухсторонних встреч с внешнеполитическими партнерами, прежде всего из Китая, Японии, Индонезии и Монголии, а также из Филиппин и Вьетнама.

Разворот на Восток

Глава холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко полагает, что активное участие в работе АТПФ — это еще одно подтверждение того, что намечается разворот российской парламентской дипломатии с западных площадок на восток.

— Я полагаю, что в первую очередь будут обсуждаться вопросы экономического развития. Для России участие в мероприятиях на Азиатско-Тихоокеанском направлении в первую очередь связано с обсуждением развития экономики, — отметил политолог.

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов заметил, что российское участие в сессии АТПФ не означает при этом полную отмену аналогичного участия в работе других, в том числе европейских площадок.

— Парламентская дипломатия — это важная функция парламента, поскольку это не только законодательный орган, но и представительный. И в этом смысле такой «парламентский обмен» сложно переоценить. Россия понимает его важность и значимость, но при этом мы тоже требуем к себе уважения и соблюдения уставных функций, которые лежат в основе таких межпарламентских организаций, как ПАСЕ и ПА ОБСЕ, — отметил эксперт.