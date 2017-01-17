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В ЕС задумались о создании структуры по борьбе с «русскими хакерами»

По мнению советника президента РФ, обвинений в хакерских атаках поможет избежать международное сотрудничество в сфере кибербезопасности

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Обвинения России в так называемых хакерских атаках, тиражируемые США, постепенно  становятся своеобразной модой и в Европе. Особую актуальность тема вмешательства Москвы во внутренние дела государств приобретает в преддверии выборов различного уровня, которые пройдут в 2017 году в ряде  европейских стран. Так, канцлер Германии Ангела Меркель, которая в сентябре планирует переизбираться на пост главы правительства, не исключила того, что Россия может предпринять ряд попыток повлиять на исход выборов в ФРГ. В Старом Свете даже начались разговоры о создании специальных структур, которые могли бы противодействовать «российской киберугрозе». Между тем в России отмечают, что противостоять бездоказательным обвинениям можно лишь в информационной плоскости. Кроме того, существует необходимость в формировании международных структур, которые в перспективе смогли бы предотвращать конфликты в киберсфере.

Как рассказал «Известиям» европарламентарий от Латвии Андрей Мамыкин, несмотря на всю громкую риторику, в ближайшую неделю Евросоюз будет преимущественно занят выборами нового председателя Европарламента и поэтому никаких конкретных мер противодействия «российской хакерской угрозе» принимать не будет. Однако после избрания нового главы законодательного органа ЕС депутаты, скорее всего, обсудят так называемые хакерские атаки со стороны России, а также инициативы по созданию  специальной структуры при Еврокомиссии (ЕК), которая должна будет отслеживать «российскую киберактивность».

— Выборы председателя Европарламента закончатся, и к этому времени эхо доклада американской разведки о «русских хакерах» докатится до европарламентариев. Заседание по этому вопросу возможно через неделю — после избрания главы Европарламента. Не исключаю, что при ЕК будет создано подразделение по принципу task force (временная группа специалистов для решения конкретной задачи. — «Известия») — где девять, а по другой информации, 11 человек займутся борьбой с «российской киберактивностью». Такая структура проводит анализ и раз в неделю отправляет отчеты, — отметил европарламентарий.

По словам Андрея Мамыкина, в Европе такого резонанса, как в США, дискуссии о «российских хакерах» не приобретут, поскольку «в Штатах ставки выше». Он также подчеркнул, что главная опасность в киберсфере исходит от террористических организаций, которые могут похитить информацию из виртуального пространства, что будет «угрожать всем игрокам на международной арене — США, ЕС, России и другим странам».

— Проблема в том, что ЕС пока не хочет сотрудничать по этому вопросу с Россией. До этого необходимо дозреть политически. Но рано или поздно Москва и Брюссель сделают первые шаги навстречу друг другу, чтобы заняться решением этой проблемы. Возможно, после 20 января — инаугурации Трампа — в политическом климате что-то поменяется. ЕС необходимо проводить более самостоятельную политику, меньше идти в кильватере американских интересов, создавать свою повестку. Тогда будет проще помириться с Россией и заняться реальными угрозами. Это вопрос политической воли, — добавил Андрей Мамыкин.

Появление международных площадок, которые бы помогли избежать американского сценария, когда без аргументов и доказательств Россию обвиняют во влиянии на исход выборов, пока блокируется на Западе. Как рассказал «Известиям» советник президента РФ по развитию интернет-технологий Герман Клименко, переговоры о создании подобных структур идут, однако западные партнеры пока не готовы к этому.

— Переговоры о создании некой международной структуры для решения этих проблем идут, но до конкретики дело не доходит. Нам необходимо выработать правила коммуникации, чтобы предотвращать инциденты в киберпространстве, однако наши коллеги за рубежом пока к этому не готовы. Они — крупные игроки рынка, фактически владеют всей инфраструктурой и не хотят делиться. Дело в том, что без взаимного допуска к чужой инфраструктуре все обвинения не имеют никакого смысла, — пояснил Герман Клименко.

По мнению советника президента РФ, защититься от таких обвинений невозможно, поскольку «противостоять некомпетентности очень сложно». Поэтому пока правоохранительные органы не договорятся о сотрудничестве на международном уровне и не начнут друг с другом оперативно работать, стоит и дальше ожидать различных обвинений.

— Противостоять этим обвинениям сейчас можно только информационно. Проверить эти обвинения нельзя, поскольку нет доказательной базы. Подобная истерика вокруг России стала возможной в ситуации, когда виртуальные границы у нас прозрачные, а сотрудничества нет. На текущий момент это абсолютно бездоказательная история, которая определяется исключительно пиаром. Нам необходимо договориться о единой модели. Чтобы поймать виртуального преступника, надо сотрудничать по всем направлениям, — заключил Герман Клименко.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

В ЕС задумались о создании структуры по борьбе с «русскими хакерами»

В ЕС задумались о создании структуры по борьбе с «русскими хакерами»По мнению советника президента РФ, обвинений в хакерских атаках поможет избежать международное сотрудничество в сфере кибербезопасности

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