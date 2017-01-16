Границы федеральных округов могут изменить под макрорегионы

Границы федеральных округов могут быть пересмотрены в случае, если такая необходимость возникнет для эффективного развития макрорегионов. Такая возможность предусмотрена указом «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития на период до 2025 года», подписанного президентом и размещенном на портале официальной правовой информации 16 января. Основной целью региональной политики, согласно указу, должно стать равномерное и сбалансированное социально-экономическое развитие территорий.

Макрорегионы и округа

Федеральные и региональные органы власти, а также полпреды президента в федеральных округах должны руководствоваться в своей деятельности утвержденными положениями Указа о региональной политике до 2025 года, подписанного 16 января президентом Владимиром Путиным. О результатах реализации указа правительство будет отчитываться ежегодно, не позднее 20 декабря. Прежний документ, определявший основы региональной политики в РФ и подписанный экс-президентом Борисом Ельциным в 1996 году, утратил силу.

В указе дается определение макрорегиона, сформулированное в законе «О стратегическом планировании» 2014 года. В частности, макрорегионом признается часть территории РФ, в пределах которой социально-экономические условия «требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического развития при разработке и реализации документов стратегического планирования». Такая территория может включать в себя два и более субъектов РФ.



Для развития макрорегионов на период до 2025 года должны быть утверждены программы территориального развития. В рамках этой задачи макрорегион приравнивается к федеральному округу, однако в документе указано, что при необходимости нужно предусмотреть «возможность изменения границ федеральных округов».

Также документ предполагает «совершенствование механизмов регулирования внутренней и внешней миграции». Внутреннюю миграцию предлагается стимулировать, привлекая трудовые ресурсы под задачи конкретных регионов и муниципальных образований. Также предлагается содействовать добровольному переселению соотечественников из-за рубежа и квалифицированных иностранных специалистов.

Вопрос границ

Напомним, что в 2007 году Владимир Путин уже поручал Минрегионразвития подготовить концепцию развития макрорегионов. Общее понятие макрорегиона закрепили в законодательстве, однако полностью данная стратегия поддержки субъектов не была реализована. В ноябре 2016 года СМИ сообщили о том, что Минэкономразвития разрабатывает стратегию пространственного развития до 2030 года с предложением о делении страны на макрорегионы. В частности, назывался вариант с формированием Волжского макрорегиона, в состав которого могли войти Нижегородская, Ульяновская, Самарская, Саратовская, Волгоградская области, Татарстан и Чувашия. Однако этот вариант не получил практического применения.

- В России при большом количестве субъектов и округов не хватает сетки территориального деления для оптимизации экономического управления, - комментирует «Известиям» ситуацию директор Дальневосточного консалтингового центра Петр Ханас. - Решить эту задачу и призван макрорегион. В идеале макрорегион должен совпадать с федеральным округом. Тогда административное управление и экономические системы не будут разбалансированы.



В то же время Ханас отмечает, что в интересах экономического развития совместная деятельность иногда может быть необходима не только "через границу" регионов, но и округов.



- Например, Дальневосточный федеральный округ очень тесно связан с Сибирским федеральным округом, но я сомневаюсь, что есть смысл в их объединении – ДФО и так занимает треть территории России, у него есть такие громадные субъекты, как Якутия, - говорит аналитик «Известиям». – Понятие «Дальний Восток» одновременно и географическое, и экономическое.



Замдиректора Центра политтехнологий Алексей Макаркин напомнил «Известиям», что вопрос границ макрорегионов не определяется законом, это скорее экономическое понятие.

- Макрорегион – это мягкая альтернатива вопросу об объединении регионов, - говорит эксперт. – На мой взгляд, те регионы, которые можно было легко объединить, уже объединились.



Также документ предусматривает привлечение частных инвестиций в негосударственный сектор экономики и уточнение места размещения свободных экономических зон. Кроме того, в нем говорится о предоставлении грантов из федерального и регионального бюджетов субъектам РФ и муниципальным образованиям, которые наращивают свой экономический потенциал и снижают уровень дотационности.



Еще одна поощрительная мера - доходы от отдельных налогов и сборов, начисленных в результате деятельности по «наращиванию экономического потенциала», могут быть зачислены в бюджеты более низкого уровня (региональный вместо федерального, или же местный).

