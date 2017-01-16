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Границы федеральных округов могут изменить под макрорегионы

Подписанные президентом Основы политики регионального развития до 2025 года призваны стимулировать экономическую деятельность субъектов РФ

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

Границы федеральных округов могут быть пересмотрены в случае, если такая необходимость возникнет для эффективного развития макрорегионов. Такая возможность предусмотрена указом «Об утверждении Основ государственной политики регионального развития на период до 2025 года», подписанного президентом и размещенном на портале официальной правовой информации 16 января. Основной целью региональной политики, согласно указу, должно стать равномерное и сбалансированное социально-экономическое развитие территорий.

Макрорегионы и округа

Федеральные и региональные органы власти, а также полпреды президента в федеральных округах должны руководствоваться в своей деятельности утвержденными положениями Указа о региональной политике до 2025 года, подписанного 16 января президентом Владимиром Путиным. О результатах реализации указа правительство будет отчитываться ежегодно, не позднее 20 декабря. Прежний документ, определявший основы региональной политики в РФ и подписанный экс-президентом Борисом Ельциным в 1996 году, утратил силу.

В указе дается определение макрорегиона, сформулированное в законе «О стратегическом планировании» 2014 года. В частности, макрорегионом признается часть территории РФ, в пределах которой социально-экономические условия «требуют выделения отдельных направлений, приоритетов, целей и задач социально-экономического развития при разработке и реализации документов стратегического планирования». Такая территория может включать в себя два и более субъектов РФ.

Для развития макрорегионов на период до 2025 года должны быть утверждены программы территориального развития. В рамках этой задачи макрорегион приравнивается к федеральному округу, однако в документе указано, что при необходимости нужно предусмотреть «возможность изменения границ федеральных округов».

Также документ предполагает «совершенствование механизмов регулирования внутренней и внешней миграции». Внутреннюю миграцию предлагается стимулировать, привлекая трудовые ресурсы под задачи конкретных регионов и муниципальных образований. Также предлагается содействовать добровольному переселению соотечественников из-за рубежа и квалифицированных иностранных специалистов.

Вопрос границ

Напомним, что в 2007 году Владимир Путин уже поручал Минрегионразвития подготовить концепцию развития макрорегионов. Общее понятие макрорегиона закрепили в законодательстве, однако полностью данная стратегия поддержки субъектов не была реализована. В ноябре 2016 года СМИ сообщили о том, что Минэкономразвития разрабатывает стратегию пространственного развития до 2030 года с предложением о делении страны на макрорегионы. В частности, назывался вариант с формированием Волжского макрорегиона, в состав которого могли войти Нижегородская, Ульяновская, Самарская, Саратовская, Волгоградская области, Татарстан и Чувашия. Однако этот вариант не получил практического применения.

- В России при большом количестве субъектов и округов не хватает сетки территориального деления для оптимизации экономического управления, - комментирует «Известиям» ситуацию директор Дальневосточного консалтингового центра Петр Ханас. - Решить эту задачу и призван макрорегион. В идеале макрорегион должен совпадать с федеральным округом. Тогда административное управление и экономические системы не будут разбалансированы.

В то же время Ханас отмечает, что в интересах экономического развития совместная деятельность иногда может быть необходима не только "через границу"  регионов, но и округов.

- Например, Дальневосточный федеральный округ очень тесно связан с Сибирским федеральным округом, но я сомневаюсь, что есть смысл в их объединении – ДФО и так занимает треть территории России, у него есть такие громадные субъекты, как Якутия, - говорит аналитик «Известиям». – Понятие «Дальний Восток» одновременно и географическое, и экономическое.

Замдиректора Центра политтехнологий Алексей Макаркин напомнил «Известиям», что вопрос границ макрорегионов не определяется законом, это скорее экономическое понятие.

- Макрорегион – это мягкая альтернатива вопросу об объединении регионов, - говорит эксперт. – На мой взгляд, те регионы, которые можно было легко объединить, уже объединились. 

Также документ предусматривает привлечение частных инвестиций в негосударственный сектор экономики и уточнение места размещения свободных экономических зон. Кроме того, в нем говорится о предоставлении грантов из федерального и регионального бюджетов субъектам РФ и муниципальным образованиям, которые наращивают свой экономический потенциал и снижают уровень дотационности.

Еще одна поощрительная мера - доходы от отдельных налогов и сборов, начисленных в результате деятельности по «наращиванию экономического потенциала», могут быть зачислены в бюджеты более низкого уровня (региональный вместо федерального, или же местный).

Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Границы федеральных округов могут изменить под макрорегионы

Границы федеральных округов могут изменить под макрорегионыПодписанные президентом Основы политики регионального развития до 2025 года призваны стимулировать экономическую деятельность субъектов РФ

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