Московский суд признал арест Багдасарян законным

Административный арест на 15 суток стритрейсерши Мары Багдасарян признал законным Савеловский суд столицы. Постановление мирового судьи осталось в силе.

Девушку арестовали на 15 суток 12 января из-за пропуска обязательный работ. Представителями Багдасарян это решение суда было обжаловано 16 января.

Как сообщает РЕН ТВ, перед сегодняшним заседанием суда Багдасарян на своей странице в соцсети попросила подписчиков молиться за нее.

Мара Багдасарян была одной из участниц гонок на Gelandewagen в Москве. В рамках рассмотрения дела о неуплате штрафов ее приговорили к 595 часам обязательных работ. Общая сумма неоплаченных штрафов составила 144 тыс. рублей.