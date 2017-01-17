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Московский суд признал арест Багдасарян законным

Девушку арестовали 15 января за пропуск обязательных работ

Административный арест на 15 суток стритрейсерши Мары Багдасарян признал законным Савеловский суд столицы. Постановление мирового судьи осталось в силе.

Девушку арестовали на 15 суток 12 января из-за пропуска обязательный работ. Представителями Багдасарян это решение суда было обжаловано 16 января.
Как сообщает РЕН ТВ, перед сегодняшним заседанием суда Багдасарян на своей странице в соцсети попросила подписчиков молиться за нее.

Мара Багдасарян была одной из участниц гонок на Gelandewagen в Москве. В рамках рассмотрения дела о неуплате штрафов ее приговорили к 595 часам обязательных работ. Общая сумма неоплаченных штрафов составила 144 тыс. рублей.

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Известия // вторник, 17 января 2017 года

Московский суд признал арест Багдасарян законным

Девушку арестовали 15 января за пропуск обязательных работ

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