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Правительство поддержит несырьевой сектор

На встрече с «Единой Россией» премьер-министр обсудил критерии развития промышленности

Фото: РИА НОВОСТИ/Екатерина Штукина

На выездном заседании думской фракции ЕР, которое посвятили развитию промышленности, глава правительства и лидер «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о росте несырьевого сектора российской экономики. Это четвертое по счету заседание фракции в подобном формате с участием членов правительства. Премьер предложил распространить такой опыт на регионы, с тем чтобы депутаты-единороссы могли проводить встречи с представителями местных органов исполнительной власти. По мнению Дмитрия Медведева, это позволит улучшить взаимопонимание между ветвями власти непосредственно на местах.

— Давайте подумаем, каким образом нашим товарищам в регионах предложить такой механизм работы, когда коллеги из фракции нашей партии в законодательных собраниях будут встречаться с региональными правительствами и обсуждать всё, что происходит, — сказал премьер-министр. — Не всё идеально, и даже сам диалог зачастую идет гораздо более трудно, чем диалог между исполнительной и законодательной властью на федеральном уровне.

Большая часть выступления премьер-министра была посвящена вопросам повышения роста промышленности и обещаниям, данным во время предвыборной кампании партии в прошлом году. Были определены три основных критерия. Во-первых, промышленность должна быть конкурентоспособной. На реализацию государственных программ, по данным Минпромторга, потребуется более 237 млрд рублей. Второй критерий — эффективность. По словам Дмитрия Медведева, каждый вложенный рубль должен приносить конкретную отдачу. Третий — внедрение инноваций.

Премьер заострил внимание на оборонной промышленности. Правительство приступило к подготовке программы развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2025 года. Уровень исполнения оборонного заказа в целом за 2016 год составил 99%. Это на 1,5% больше показателя 2015 года и на 3% выше, чем в 2014-м. Экспортные поставки военного назначения принесли в бюджет в прошлом году около $15 млрд.

— Неплохо работают наши госкорпорации. У них хорошие результаты, — отметил Дмитрий Медведев.

Уровень реализации проектов ОПК за 2016 год, в частности в «Роскосмосе», выглядит несколько скромнее — 83%. В госкорпорации «Росатом» — более благополучно. В целом, по предварительным итогам 2016 года, правительство ожидает повышения темпов роста выпуска продукции более чем на 10%.

Для развития производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса, для выполнения государственной программы вооружения (ГПВ) в прошлом году приняли программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса» (ГП ОПК). Также актуализировали федеральную целевую программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы» (ФЦП ОПК).

Премьер-министр также отметил, что в 2015 году наблюдался рост таких отраслей производства, как химическая промышленность, фармакология, некоторые сферы машиностроения. По словам Дмитрия Медведева, рост сохранился и в 2016 году, а по многим направлениям он ускорился. Кроме того, наметилось повышение показателей производства в легкой промышленности, лесопромышленности.

— Важно сохранить меры поддержки производства, которые были приняты для подпитки несырьевого сектора экономики, — сказал Дмитрий Медведев.

Ранее перед правительством была поставлена задача выйти на темпы прироста экспорта несырьевых товаров не менее 7% в год. Согласно паспорту проекта, экспорт в этих отраслях должен вырасти в полтора раза в 2017–2018 годах и в пять раз — к 2025 году.

Особое внимание премьер-министр уделил сельскому хозяйству. Дмитрий Медведев заявил, что правительство ориентируется на увеличение объема поставок сельскохозяйственной продукции на экспорт к 2018 году на $2 млрд — до $19 млрд.

На поддержку российского экспорта в ближайшие три года могут потратить 100 млрд рублей. Именно с таким предложением ранее выступило Министерство промышленности и торговли. Правительство определило четыре отрасли, гарантирующие наибольший рост. Это сельскохозяйственное машиностроение, автомобильная промышленность, железнодорожное машиностроение и гражданское авиастроение.

Также предполагается, что экспортеры получат дополнительную поддержку и субсидирование по линии Российского экспортного центра (РЭЦ) в сфере выставочно-ярмарочной деятельности, проведения бизнес-миссий, создания и расширения российских промышленных зон и торговых домов за рубежом. К 2018 году число компаний-экспортеров, получивших поддержку РЭЦ, должно составить не менее 6,6 тыс., а к 2025 году — не менее 12 тыс.

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Известия // вторник, 7 февраля 2017 года

Правительство поддержит несырьевой сектор

Правительство поддержит несырьевой секторНа встрече с «Единой Россией» премьер-министр обсудил критерии развития промышленности

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