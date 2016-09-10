Лавров предложил не использовать метод кнута в отношении КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что помимо «дубинки» в отношении Северной Кореи есть возможности и для более творческого подхода.

Глава МИД РФ, говоря на пресс-конференции о ситуации после проведенного КНДР очередного ядерного испытания, указал на то, что «обсуждая опасные авантюры северокорейского руководства, мы должны воздерживаться от шагов, которые могли бы привести к дальнейшей эскалации напряжённости и поставить регион на грань вооружённого противостояния».

«Мы зато, чтобы, знаете, как в той же самой ситуации с иранской ядерной программой, с химической демилитаризацией Сирии, очень креативные подходы были применены всеми участниками, включая США, Россию»,— приводит «РИА Новости» слова министра.

Лавров подчеркнул, что он убежден, «что и здесь, помимо дубинки, помимо кнута, есть возможности для какого-то творческого осмысления ситуации, выработки подходов, позволяющих разрядить напряжённость на Корейском полуострове, в северо-восточной Азии в целом».

«Мы над этим работаем, считаем, что шестисторонние переговоры хоронить рано, нужно искать пути, которые позволили бы их возобновить»,— заключил глава российского МИД.

Ранее «Известия» сообщали, что Совбез ООН выступил с решительным осуждением последнего испытания ядерного оружия в КНДР и заявил о готовности обсуждать новые серьезные меры в отношении северокорейской стороны, в том числе вопрос о введении новых санкций.

Напомним, что генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун осудил северокорейское ядерное испытание. Он также заявил, что Корея нарушила резолюции Совбеза и международного права, запрещающего ядерные испытания.

Ядерное испытание в КНДР произошло в 9.30 по местному времени (3.30 мск) в пятницу, 9 сентября. Именно в этот момент в Северной Корее было зафиксировано землетрясение магнитудой около 5,0. Позже президент Южной Кореи Пак Кын Хе и генсек правительства Японии Есихидэ Суга заявили о проведении очередных ядерных испытаний КНДР.

Северокорейские власти чуть позже подтвердили проведение испытаний и подчеркнули, что страна продолжает наращивать ядерный потенциал.

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