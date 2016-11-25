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Штраф Карлсена за уход с пресс-конференции уменьшили на 5%

Ранее сообщалось, что норвежский гроссмейстер подал апелляцию, направленную на сокращение взыскания

Штраф, который должен выплатить чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен за уход с пресс-конференции после восьмой партии матча за мировую шахматную корону, будет уменьшен с 10% призовых до 5%. Об этом сообщил пресс-атташе Международной шахматной федерации Анастасию Карлович.

«Апелляционный комитет принял решение удовлетворить жалобу и сократить штраф на 5%, которые будут выплачены федерации и компании «Агон», которая является организатором турнира (каждой организации — по 2,5%)», — приводит его слова агентство ТАСС.

Напомним, инцидент произошел в ночь на вторник по московскому времени (матч проходит в Нью-Йорке. — «Известия»). После восьмой партии матча, в которой Карлсен потерпел поражение от россиянина Сергея Карякина, норвежец пришел на пресс-конференцию. Сначала он заявил, что готов отвечать на вопросы, но затем, не дождавшись соперника, встал и вышел из зала.

Согласно регламенту турнира, за уход с пресс-конференции шахматист получает штраф в размере 10% призовых. В минувший четверг Карлсен подал апелляцию, направленную на сокращение штрафа.

Призовой фонд турнира составляет $1 млн. Победитель матча получит $600 тыс., проигравший — $400 тыс.

Напомним, счет в матче после 10 партий остается равным. Следующая партия состоится в субботу. Сергей Карякин будет играть белыми фигурами. Если после 12 партий счет будет ничейным, гроссмейстеры сыграют тай-брейк, проведя партии с укороченным контролем времени.

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Известия // пятница, 25 ноября 2016 года

Штраф Карлсена за уход с пресс-конференции уменьшили на 5%

Ранее сообщалось, что норвежский гроссмейстер подал апелляцию, направленную на сокращение взыскания

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