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Разрушенные взрывом газа квартиры в Советской Гавани восстановят

Подрядчику предстоит отстроить четвертый и пятый этажи жилого дома

Все квартиры, разрушенные при взрыве газа в жилом доме в Советской Гавани, будут восстановлены. Об этом заявили в пресс-службе Хабаровского края.

Капительным ремонтом займется ООО «Востокрегионстрой». Компания уже начала заниматься подготовкой строительной площадки для проведения ремонта. Подрядчику предстоит восстановить четвертый и пятый этажи, где находился эпицентр взрыва бытового газа. В настоящее время формируется список граждан, которые получат единовременную финансовую выплату. Получить деньги можно будет уже на следующей неделе, сообщает ОТР.

В Советской Гавани действует режим ЧС на время ликвидации последствий произошедшего взрыва. Инцидент произошел 7 декабря. Ущерб, нанесенный взрывом, оценивается в 2022 млн рублей. В результате ЧП погиб один человек и четверо получили травмы.

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Взрыв прогремел в жилом доме в Хабаровском крае, есть пострадавшие​​​​​​​

Известия // среда, 14 декабря 2016 года

Разрушенные взрывом газа квартиры в Советской Гавани восстановят

Подрядчику предстоит отстроить четвертый и пятый этажи жилого дома

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