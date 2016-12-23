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Выборщиков, не проголосовавших за Клинтон в Вашингтоне, оштрафуют

Четыре члена коллегии выборщиков отказались отдавать свой голос за представителя Демократической партии

В Вашингтоне выборщиков, отказавшихся голосовать за кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон, обязали выплатить штраф в $1 тыс.

Как сообщает агентство Associated Press со ссылкой на госсекретаря штата Дэвида Аммонса, у выборщиков будет 60 дней на оплату этой суммы, в противном случае офис госсекретаря обратится в суд.

8 ноября во время выборов президента США экс-госсекретарь Хиллари Клинтон набрала в штате Вашингтон все 12 голосов выборщиков, но четыре из них отказались поддержать политика.

Как отмечает агентство, три голоса ушли другому бывшему госсекретарю США Колину Пауэллу, который не участвовал в предвыборной гонке. Еще один голос достался влиятельной представительнице индейского народа сиу.

19 декабря коллегия выборщиков проголосовала за кандидатуру президента США. Победителем, как и ожидалось, стал республиканец Дональд Трамп, который набрал 304 голоса. Его соперница, кандидат от демократов Хиллари Клинтон, получила 227 голосов.

Эти результаты несколько разошлись с итогами волеизъявления граждан в день выборов президента 8 ноября (306 голосов — у Трампа, 232 голоса — у Клинтон), так как семь выборщиков проигнорировали волю избирателей и проголосовали по своему усмотрению.

Напомним, что в США президентские выборы проходят в два этапа: сначала граждане каждого штата голосуют за кандидатов, а потом все выборщики от штата отдают свои голоса победившему политику.

Формально возможно, что выборщик может отказаться проголосовать так, как решил народ штата, но таких случаев были лишь единицы.

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Выборщиков, не проголосовавших за Клинтон в Вашингтоне, оштрафуют

Четыре члена коллегии выборщиков отказались отдавать свой голос за представителя Демократической партии

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