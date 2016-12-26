Новости, деловые новости - Известия
Понедельник,
26 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Общество   |     |   написать авторам

На нескольких пассажирах разбившегося Ту-154 были спасательные жилеты

Предположительно, люди готовились к эвакуации

Несколько погибших пассажиров разбившегося в Сочи самолета Ту-154 были одеты в спасательные жилеты.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом операции поисково-спасательных служб.

По словам собеседника агентства, люди в жилетах готовились к эвакуации.

Он уточнил, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту обнаружены.

Ранее стало известно, что водолазы обнаружили в Черном море фюзеляж разбившегося Ту-154.

Напомним, самолет потерпел крушение утром 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека. В авиакатастрофе погибли Доктор Лиза, журналисты «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», артисты ансамбля имени Александрова и главный военный дирижер России Валерий Халилов.

Известия // понедельник, 26 декабря 2016 года

На нескольких пассажирах разбившегося Ту-154 были спасательные жилеты

Предположительно, люди готовились к эвакуации

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Леонид Рошаль

врач

Все мнения

Фотолента

Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофе

Берег скорби: в России чтят память погибших в авиакатастрофе

Цветы и свечи в память о пассажирах и экипаже разбившегося Ту-154 люди приносят на городскую набережную и в местный аэропорт

Мнение

Петр Толстой

вице-спикер Госдумы

Все мнения

Мнение

Владимир Мамонтов

журналист

Все мнения

Мнение

Сергей Мельниченко

авиаэксперт

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке