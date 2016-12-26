На нескольких пассажирах разбившегося Ту-154 были спасательные жилеты

Несколько погибших пассажиров разбившегося в Сочи самолета Ту-154 были одеты в спасательные жилеты.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом операции поисково-спасательных служб.

По словам собеседника агентства, люди в жилетах готовились к эвакуации.

Он уточнил, что жилеты были не на всех пассажирах, чьи тела к настоящему моменту обнаружены.

Ранее стало известно, что водолазы обнаружили в Черном море фюзеляж разбившегося Ту-154.



Напомним, самолет потерпел крушение утром 25 декабря. На борту лайнера находились 92 человека. В авиакатастрофе погибли Доктор Лиза, журналисты «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезда», артисты ансамбля имени Александрова и главный военный дирижер России Валерий Халилов.

