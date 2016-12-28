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Опубликовано видео обследования водолазами обломков Ту-154

Специалисты исследовали дно при помощи гидролокаторов бокового обзора

Опубликована видеозапись процесса обследования водолазами обломков самолета Ту-154. Акваторию дна Черного моря на месте падения самолета Ту-154 обследовали водолазы при помощи гидролокаторов бокового обзора на предмет нахождения самолета.

Таким образом, сообщает телеканал «360», удалось выявить места скопления обломков, что привело к определению точного места крушения. Много найденных частей самолёта уже транспортируются на берег, сообщил начальник поисково-спасательного подразделения Вячеслав Иващенко.

После расшифровки черных ящиков специалистам удалось воссоздать последние несколько секунд полета лайнера. После изучения бортового самописца основной версией трагедии стала версия ошибки при пилотировании.

Самолет Минобороны России Ту-154, выполнявший рейс в Сирию, потерпел крушение 25 декабря в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов и ансамбль имени Александрова.

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Известия // среда, 28 декабря 2016 года

Опубликовано видео обследования водолазами обломков Ту-154

Специалисты исследовали дно при помощи гидролокаторов бокового обзора

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