Мир Владимир Мамонтов «Томагавки» как гонители христиан Мнение Журналист Владимир Мамонтов — о том, почему христиане Ближнего Востока продолжают подвергаться уничтожению Фото: ИЗВЕСТИЯ/Владимир Суворов

Допускаю, что Асады — и отец, и сын — не были Махатмами Ганди, когда завоевывали власть и удерживали ее, но я был в Сирии в ее цветущее и мирное время. Самое главное мое впечатление — спокойствие, с которым жила в стране христианская община. Мы вообще прибыли в Сирию с уникальной миссией — скульптор Александр Рукавишников изваял апостола Павла, авторитетный бизнесмен Сергей Михайлов финансировал установку статуи в пригороде Дамаска. А мы, журналисты разных российских изданий, с большой готовностью отправились запечатлеть это событие. И страну посмотреть.

На тот момент население Сирии на 14% состояло из христиан. На открытие памятника своему святому собрались тысячи людей. Верующих. И ни один из них не чувствовал себя в опасности на запруженной народом площади. Больше того: радость пришли разделить с христианами и мусульмане. Странно? Теперь да. Тогда — нет. Для меня остаются нечувствительными самые громкие обвинения в «тирании» и «тоталитаризме» Асада, поскольку я видел это. Я слушал проповедь на арамейском, языке Христа, в древней, ухоженной и отреставрированной церкви. В монастыре, где похоронена ученица апостола Павла, святая равноапостольная Фекла, стоя в ее келье, а фактически пещере, я не мог и предположить, что спустя несколько лет монастырь будет разграблен, его послушницы взяты в заложники. И будут находиться на грани жизни и смерти здесь, в удивительном месте духовной силы — древнем городе Маалуле, не то выросшем из глубин горы, не то проникшем в ущелье с небес.

Сегодня с христианами в Сирии ситуация такова: они согнаны с родных мест. Многие погибли. Многие вынуждены были эмигрировать — теперь их можно встретить в Канаде, Армении... Оставшиеся (а их осталось чуть более двух процентов от населения, точнее никто вам не посчитает) подвергаются ежесекундной опасности. Вместе с гражданами разных вер, которые не желают резать друг дружке головы и жить чужим уставом. Власти Сирии помогают им, даже строят жилье взамен разрушенного и покинутого. Но возможности воюющей страны невелики.

А невелики они потому, что в здешние места, обладающие значительным энергетическим потенциалом (я сейчас не о духовном, не о монастырях, а о нефти), расположенные на выгодных экономических перепутьях, пришла борьба за ресурсы, прикрываемая лицемерной болтовней о продвижении демократии в «эти дикие пустоши». И это говорят о городах вроде Пальмиры, о людях, наследующих первейшие мировые цивилизации? Где в школах еще вчера на уроках богословия преподавали наравне Коран и Библию? Где мусульмане отдавали детей в христианские школы, если хотели им более светского будущего, а христиане — в мусульманскую потому, что она просто ближе к дому?

Для того чтобы вернуть такие страны и общества в состояние дикости, надо сильно постараться. И стараются. Прежде всего американские глобалисты, которых не устраивали суверенные Ливия, Сирия, не устраивает суверенный Египет и так далее, считая и нас с вами, открыли ящики Пандоры, которыми обильно уставлен этот противоречивый регион.

Да, спокойствие в нем поддерживала подчас жесткая власть, а элита таких стран сполна владела и наслаждалась плодами земли и рук, доставшихся ей в управление. Полковник Каддафи в Ливии и доктор Асад в Сирии вполне могли быть и были посредниками в торговле своих стран с глобальным «цивилизованным» миром, но мир этот считает иначе. Он не хочет иметь посредников, он намерен владеть и наслаждаться всем сам — от арабской нефти до байкальской воды. Ну или через послушные марионетки. Скажете, огрубляю? А, по-моему, просто очищаю от шелухи.

Остается предметом спора экспертов, специально ли американское ЦРУ создавало ИГИЛ (деятельность организации запрещена в РФ), или сам ход вмешательства в Ирак, расправа с Хусейном и слом иракской государственности привели к тому, что бесформенный горячий расплав отлился в безукоризненно бесчеловечную, террористическую форму. Думаю, всего и помногу. Также спорят, что за этим стоит: вопиющая некомпетентность американских и иных глобалистских политиков или осознанный, злонамеренный и циничный расчет?

Склоняясь ко второму, замечу, что сиюминутной безответственности тоже хватает. Смотрите, как откликнулась в мире странная ракетная атака США по аэродрому в Шайрате. Немедленно оживились боевики ИГИЛ. Словно чувствуя поддержку крылатыми ракетами «Томагавк» и предвидя ее (что нетрудно, если учесть, как избирательно воюют США), террористы провели несколько акций устрашения по всему миру. Но главный чудовищный пример, какого джинна американцы и их компаньоны выпускают из бутылки, когда воюют с суверенным государством, — это взрывы в Египте, в городах Танта и Александрия, где христиане составляют не менее 10 процентов населения. Нет, разумеется, президент Америки позвонил египетскому, выразил сочувствие, и правильно сделал. Но импульсивные ракетные удары с последующим сочувствием — маловато будет для внятной политики страны, претендующей на мировое лидерство.

Все это не может означать ничего другого, кроме утраты Западом важнейших черт христианской цивилизации, поддерживающих единоверцев по всему миру. Чёрта, шайтана, бандеровца — кого хотите поддержат, прикроют, подкормят, если это представляется полезным для глобальных финансовых и политических интересов. И побоку, что пострадают в первую очередь христиане. В светлейший для них праздник Благовещения...

В свое время Бог остановил римского гражданина, гонителя христиан Савла, и тот, одумавшись, стал Павлом, раскаялся и стал творить добрые дела. Надежды, что нынешние савлы по своей инициативе повторят этот впечатляющий поступок, мало: на Бога надейся, но... Но нам, как настоящим защитникам христиан, мусульман и веротерпимости, придется набраться стойкости, переговоры вести последовательно, корабли далеко не уводить из Средиземного моря и верить — наше дело правое

