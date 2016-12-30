24–30 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Главные события прошедшей недели — в объективе фотографов «Известий»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Большинству россиян декабрь 2016 года запомнится произошедшей накануне Нового года трагедией: 25 декабря вскоре после вылета из аэропорта Сочи в Черное море рухнул Ту-154. На его борту в том числе находились основной состав ансамбля имени Александрова и директор департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков, направлявшиеся в Сирию, чтобы поздравить военнослужащих на базе Хмеймим, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли.
В день траура, объявленный 26 декабря, о жертвах катастрофы скорбели не только в России, но и во многих странах мира.
Без сомнения, многие вспомнят об ушедших, встречая 2017 год. Однако год уходящий, как и все предыдущие, был разным — веселым, грустным, дающим надежду и приносящим дурные вести.
На этой неделе Москва вместе со всей Россией готовилась к празднику. К Новому году в столице не только украсили улицы и здания, но и пустили специальный новогодний поезд в метро. В начале зимы на ВДНХ состоялся забег Дедов Морозов, а в Парке Победы открылся ледовый городок, специально для которого мастера высекли изо льда достопримечательности каждого региона.
События минувшей недели
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