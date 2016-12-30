24–30 декабря — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Большинству россиян декабрь 2016 года запомнится произошедшей накануне Нового года трагедией: 25 декабря вскоре после вылета из аэропорта Сочи в Черное море рухнул Ту-154. На его борту в том числе находились основной состав ансамбля имени Александрова и директор департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков, направлявшиеся в Сирию, чтобы поздравить военнослужащих на базе Хмеймим, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. Все они погибли.

В день траура, объявленный 26 декабря, о жертвах катастрофы скорбели не только в России, но и во многих странах мира.



Без сомнения, многие вспомнят об ушедших, встречая 2017 год. Однако год уходящий, как и все предыдущие, был разным — веселым, грустным, дающим надежду и приносящим дурные вести.



На этой неделе Москва вместе со всей Россией готовилась к празднику. К Новому году в столице не только украсили улицы и здания, но и пустили специальный новогодний поезд в метро. В начале зимы на ВДНХ состоялся забег Дедов Морозов, а в Парке Победы открылся ледовый городок, специально для которого мастера высекли изо льда достопримечательности каждого региона.

События минувшей недели

Фотография 1 из 12:

Церемония зажжения ханукальной свечи на площади Революции в Москве. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 2 из 12:

Благотворительный забег Дедов Морозов на ВДНХ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 3 из 12:

Возложение цветов возле останкинского телецентра в день траура Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 4 из 12:

Возложение цветов возле здания ансамбля Александрова в день траура Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 5 из 12:

Мемориал на морском вокзале городе Сочи в день траура Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 6 из 12:

Возложение цветов на морском вокзале города Сочи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 7 из 12:

Портрет Доктора Лизы во время возложения цветов на морском вокзале города Сочи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 8 из 12:

Поиски фрагментов разбившегося самолета Ту-154 в черном море Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 9 из 12:

В столичном метро запустили новогодний поезд Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Фотография 10 из 12:

Новогоднее оформление площади перед ТЦ "Европейский" Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Фотография 11 из 12:

Открытие станции метро Фрунзенская Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Фотография 12 из 12:

Ледовый городок на поклонной горе Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков



