Четыре ледовых катка заработают в Воркуте на новогодние праздники

Четыре ледовых катка будут работать в Воркуте в новогодние праздники. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным ИА «Комиинформ», три ледовые площадки открыли благодаря усилиям волонтеров. Три катка появились на территории школ, еще один каток под открытым небом работает в городском парке — там доступен прокат коньков, установлена елка и устроена праздничная иллюминация. Катки начнут функционировать в ближайшие пару дней.

Ежедневную очистку площадок от снега проводят волонтеры, родители детей, занимающихся там хоккеем, и местные жители.

В новогодние праздники катки будут работать во Владивостоке, Петрозаводске, Иркутске, Ярославле и Москве, Подмосковье и других регионах страны.

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