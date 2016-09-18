Выборы-2016: как голосовали президент и лидеры партий

В России 18 сентября проходит единый день голосования, в рамках которого будут избраны депутаты Государственной думы седьмого созыва. В ЦИК уже заявили, что считают явку избирателей достойной — по данным Центризбиркома, к 18 часам вечера по Москве на избирательные участки пришли 39,7% избирателей. В том числе свои голоса отдали президент страны и лидеры политических объединений, участвующих в выборах. О том, как проходило их голосование, — в специальной фотогалерее «Известий».

Президент России Владимир Путин посетил избирательный участок №2151 на Ленинском проспекте в Москве около 12 часов дня. На вопрос журналистов о том, как он намерен провести этот день, Владимир Путин ответил, что отправится на работу.

Выборы в Государственную Думу 2016

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Всего в выборах принимают участие 14 политических объединений. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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В Центризбиркоме явку уже назвали достойной - к 18:00 по Москве на выборы пришли 39,7% избирателей. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Руслан Шамуков

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Владимир Путин проголосовал на избирательном участке №2151 на Ленинском проспекте в Москве. Фото: ТАСС/Михаил Метцель

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После участия в голосовании президент отправился на работу. Фото: ТАСС/Михаил Метцель

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой проголосовали на участке №2760, расположенном в здании столичной гимназии №1446. Фото: ТАСС/пресс-служба правительства РФ/Екатерина Штукина

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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл для голосования приехал на избирательный участок № 1965 в Одинцово. Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

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Свой голос на выборах также отдала председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Фото: ТАСС/ Артем Коротаев

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей и председатель Партии роста Борис Титов с избирательным бюллетенем в руках. Фото: ТАСС/ Антон Новодережкин

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Экс-министр финансов РФ, председатель комитета «Гражданских инициатив» Алексей Кудрин на выборах в Государственную думу. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Лидер Партии народной свободы (ПАРНАС) Михаил Касьянов с супругой Ириной принял участие в Едином дне голосования. Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

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Глава Сбербанка Герман Греф на избирательном участке. Фото: ТАСС/Михаил Метцель

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проголосовала на избирательном участке № 98 в московской школе № 87. Фото: ТАСС/Михаил Метцель

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Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский с избирательным бюллетенем. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Фото: ИЗВЕСТИЯ/ Зураб Джавахадзе

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Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов на избирательном участке. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Руслан Шамуков

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Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, прибыв на выборы, отказался от комментариев журналистам. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Премьер-министр РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев по традиции проголосовал на избирательном участке №2760, расположенном в здании столичной гимназии №1446 на улице Довженко, — именно на этом участке Дмитрий Медведев голосует на всех президентских, парламентских и городских выборах в течение последних 10 лет. При этом визит премьер-министра никак не повлиял на работу участка — все желающие проголосовать могли пройти на территорию гимназии по паспорту.

Лидер участвующей в выборах КПРФ Геннадий Зюганов также голосовал в Москве — на избирательном участке №142 во Дворце творчества детей и молодежи на Миуссах. На вопрос о том, за кого он отдал свой голос, лидер Коммунистической партии Российской Федерации ответил, что он проголосовал за Россию, и обратился к избирателям с просьбой прийти на выборы.

А вот голосовавший в Москве председатель ЛДПР Владимир Жириновский, приехав на избирательный участок в школе №814 на Матвеевской улице, напротив, от комментариев журналистам отказался совсем. Но замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов рассказал, что партийное руководство не строит прогнозов по итогам выборов.

В Чеченской Республике свой голос уже отдал Рамзан Кадыров, который также является кандидатом на прямых выборах главы республики, которые проходят в Чечне одновременно с выборами в Государственную думу и республиканский парламент. При этом Рамзан Кадыров отметил, что спокоен за явку в своем регионе. «У нас менталитет такой — все друг друга знают и поддерживают, уверен, что явка точно будет за 90%», — сказал временно исполняющий обязанности главы республики, добавив, что любит свой народ, а народ любит его.

Кроме того, на избирательных участках уже побывали Григорий Явлинский («Яблоко»), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и Михаил Касьянов (ПАРНАС). Голосование глав непарламентских партий сегодня впервые было показано в эфире телеканалов.

