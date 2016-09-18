Выборы-2016: как голосовали президент и лидеры партий

Владимир Путин и лидеры политических объединений, участвующих в выборах, приняли участие в едином дне голосования
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
В России 18 сентября проходит единый день голосования, в рамках которого будут избраны депутаты Государственной думы седьмого созыва. В ЦИК уже заявили, что считают явку избирателей достойной — по данным Центризбиркома, к 18 часам вечера по Москве на избирательные участки пришли 39,7% избирателей. В том числе свои голоса отдали президент страны и лидеры политических объединений, участвующих в выборах. О том, как проходило их голосование, — в специальной фотогалерее «Известий».
Президент России Владимир Путин посетил избирательный участок №2151 на Ленинском проспекте в Москве около 12 часов дня. На вопрос журналистов о том, как он намерен провести этот день, Владимир Путин ответил, что отправится на работу.
Выборы в Государственную Думу 2016
Премьер-министр РФ и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев по традиции проголосовал на избирательном участке №2760, расположенном в здании столичной гимназии №1446 на улице Довженко, — именно на этом участке Дмитрий Медведев голосует на всех президентских, парламентских и городских выборах в течение последних 10 лет. При этом визит премьер-министра никак не повлиял на работу участка — все желающие проголосовать могли пройти на территорию гимназии по паспорту.
Лидер участвующей в выборах КПРФ Геннадий Зюганов также голосовал в Москве — на избирательном участке №142 во Дворце творчества детей и молодежи на Миуссах. На вопрос о том, за кого он отдал свой голос, лидер Коммунистической партии Российской Федерации ответил, что он проголосовал за Россию, и обратился к избирателям с просьбой прийти на выборы.
А вот голосовавший в Москве председатель ЛДПР Владимир Жириновский, приехав на избирательный участок в школе №814 на Матвеевской улице, напротив, от комментариев журналистам отказался совсем. Но замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов рассказал, что партийное руководство не строит прогнозов по итогам выборов.
В Чеченской Республике свой голос уже отдал Рамзан Кадыров, который также является кандидатом на прямых выборах главы республики, которые проходят в Чечне одновременно с выборами в Государственную думу и республиканский парламент. При этом Рамзан Кадыров отметил, что спокоен за явку в своем регионе. «У нас менталитет такой — все друг друга знают и поддерживают, уверен, что явка точно будет за 90%», — сказал временно исполняющий обязанности главы республики, добавив, что любит свой народ, а народ любит его.
Кроме того, на избирательных участках уже побывали Григорий Явлинский («Яблоко»), Сергей Миронов («Справедливая Россия») и Михаил Касьянов (ПАРНАС). Голосование глав непарламентских партий сегодня впервые было показано в эфире телеканалов.