6–13 января — в эксклюзивных фотографиях «Известий»

7 января православные христиане отметили один из самых главных праздников — Рождество Христово. До революции 1917 года это был самый любимый праздник. Сочельник, святки, гадания и колядки — всё это было весело и с размахом. А праздник в этом году выдался как с картинки — с морозами, сказочным инеем и снегом. Да и нынешний символ Нового года — елку — нам подарило тоже Рождество, когда-то она так и называлась — рождественское дерево.

Не столь радостными эти дни были для бывшего министра экономики РФ Алексея Улюкаева — Басманный суд Москвы 10 января продлил домашний арест ему​​​​​​​ до 15 апреля. А заодно наложил арест на движимое и иное имущество экс-министра на общую сумму полмиллиарда рублей. В том числе и на уникальную коллекцию монет.

Остальные экономисты и политики собрались в конце недели на Гайдаровский форум, где обсуждали пути развития России. Большинство чиновников смотрят на положение страны вполне оптимистично. Минфин заявил, что мы излечились от «голландской болезни», Минэкономразвития прогнозирует значительное снижение безработицы в 2017 году, вице-премьер Игорь Шувалов предположил скорую отмену санкций и контрсанкций. И даже вечный пессимист Алексей Кудрин не исключает роста ВВП на 3%. Правда, к 2019 году.

Но неделя всё же рождественская. А потому правильно было отвлечься от политики и экономики, тем паче выбрать было из чего. В московском ЦДХ проходит масштабная выставка «Шедевры советского искусства. Наследие великой страны», где впервые за последние четверть века можно увидеть работы великих мастеров республик СССР. А в Государственном центре современного искусства проходит выставка «Шелковый путь», в экспозиции которой представлены произведения десятков художников из России, Италии, Великобритании и других стран, включая Бразилию и Южную Африку.

События за прошедшую неделю

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

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