9–16 декабря в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Виктор Янукович прибыл в Москву для дачи показаний в Дорогомиловском суде. Экс-президент Украины прокомментировал действия бойцов на майдане, заявив, что не давал «Беркуту» приказа стрелять по людям. Тем временем Генпрокуратура Украины обвинила Януковича в государственной измене и санкционировала его задержание.

Ночь на 15 декабря стала самой холодной с начала зимы в Московском регионе. На метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до минус 19 градусов. В Павловском Посаде была зафиксирована температура минус 22,8 градуса, а в Егорьевске — минус 22,3 градуса.

Россияне вовсю готовятся к Новому году и планируют удлиненные выходные. Судя по результатам опросов, большинство жителей страны предпочтут отметить праздник дома, а набор продуктов для новогоднего стола в среднем обойдется на 3,6% дороже, чем в прошлом. К тому же зафиксировано резкое увеличение количества желающих подработать Дедами Морозами и Снегурочками. В Москве их средняя заработная плата составляет в среднем 1–2 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 0,8–1,6 тыс. рублей.

Неделя в фотографиях

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12 церемония вручения премии «Женщина года» по версии журнала Glamour Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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11 декабря в Москве прошел исторический Бал эпохи модерн Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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В Камергерском переулке открыли памятник Сергею Прокофьеву Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Каждый по-своему украшает улицы Москвы Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Пожарно-тактические учения МЧС Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Новогоднее оформление в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Матч на турнире «Кубок легенд» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев получил премию «Джентльмен года» имени Федора Черенкова, которая вручается за корректное поведение как на футбольном поле, так и за его пределами Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Пресс-конференция боксеров Александра Поветкина и Бермейна Стиверна Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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В Москву пришел 20-ти градусный мороз Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Подарок председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко российским военнослужащим в Сирии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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АО «Пионер» получило кинотеатр «Художественный» в 20-летнюю аренду на условиях проведения реставрации и сохранения предназначения здания. Основной инвестор — миллиардер Александр Мамут — планирует вложить в проект более 1 млрд рублей. При этом строению вернут исторический облик, задуманный архитектором Федором Шехтелем Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Тушение пожара на строительном рынке «Мельница» в районе станции метро «Теплый стан» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Новогоднее оформление в Москве Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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Рассмотрение дела о государственном перевороте на Украине с участием Виктора Януковича Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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В Москве открылся самый высокий каток в мире. Уникальная площадка, покрытая льдом, оборудована на высоте 354 метра от поверхности земли на крыше небоскреба «ОКО» в Москва-Сити. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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Прием Международного фонда защиты животных IFAW Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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В Подмосковье срубили елку для установки в Кремле Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

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В Третьяковке показали 14 уникальных рисунков Врубеля из запасников галереи Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

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Встреча Сергея Иванова и Памелы Андерсон Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

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