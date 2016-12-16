9–16 декабря в эксклюзивных фотографиях «Известий»

Показания Януковича, столичные заморозки, подготовка жителей к Новому году и другие события недели
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Виктор Янукович прибыл в Москву для дачи показаний в Дорогомиловском суде. Экс-президент Украины прокомментировал действия бойцов на майдане, заявив, что не давал «Беркуту» приказа стрелять по людям. Тем временем Генпрокуратура Украины обвинила Януковича в государственной измене и санкционировала его задержание.
Ночь на 15 декабря стала самой холодной с начала зимы в Московском регионе. На метеостанции ВДНХ столбики термометров опустились до минус 19 градусов. В Павловском Посаде была зафиксирована температура минус 22,8 градуса, а в Егорьевске — минус 22,3 градуса.
Россияне вовсю готовятся к Новому году и планируют удлиненные выходные. Судя по результатам опросов, большинство жителей страны предпочтут отметить праздник дома, а набор продуктов для новогоднего стола в среднем обойдется на 3,6% дороже, чем в прошлом. К тому же зафиксировано резкое увеличение количества желающих подработать Дедами Морозами и Снегурочками. В Москве их средняя заработная плата составляет в среднем 1–2 тыс. рублей, а в Санкт-Петербурге — 0,8–1,6 тыс. рублей.
Неделя в фотографиях